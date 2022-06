Přehledně: Vše o schůzkách u Mynáře a Nejedlého

Měsíc jsme sledovali schůzky, které na Hradě mají kancléř Vratislav Mynář a poradce Martin Nejedlý. Ukázalo se, že za nimi nejčastěji docházejí různí podnikatelé, lobbisté, advokáti. Co v prezidentské kanceláři tito lidé řeší, odmítají vysvětlit oni i Hrad. V řadě případů je zřejmé, že je s Mynářem a Nejedlým pojí především společné byznysové zájmy. Přinášíme na jednom místě přehled textů, které jsme k tomuto tématu připravili.

Popisujeme den po dni, kdo za Mynářem a Nejedlým na Hrad přicházel. Na Hradě se střídali především jejich obchodní partneři nebo vlivní podnikatelé, advokáti a lobbisti. Schůzky dokládáme fotografiemi, přinášíme přepisy rozhovorů či vysvětlující boxy.

V průběhu května Hrad opakovaně navštívil například známý olomoucký podnikatel Ivan Kyselý. O tom se nejčastěji mluvilo kvůli jeho spojenectví s exministrem vnitra Ivanem Langerem nebo kvůli jeho zapojení do kauzy Vidkun, v níž je nepravomocně odsouzen. Když jsme se Kyselého na jeho návštěvy ptali, odmítl, nejprve popíral, že je to on. Když jsme ho konfrontovali před jeho domem v Olomouci, před otázkami se skryl.

Vládní politici se v květnu na Hradě téměř neobjevovali – pokud nešli za prezidentem Milošem Zemanem, který se však zdržoval převážně v Lánech. Výjimkou byl ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který absolvoval nejméně dvě tříhodinová jednání s kancléřem Vratislavem Mynářem. Tvrdí, že s Martinem Nejedlým se tam nesešel, viděl prý jen jeho asistentku. V textu popisujeme i to, jak se prezidentovi lidé tuto návštěvu snažili utajit.

Ještě jednoho politika jsme na Hradě zachytili – šéfa opoziční SPD Tomia Okamuru. Ten se jako jeden z mála k jednání s Martinem Nejedlým otevřeně hlásil, prý řešili oblast energetiky a dodávek plynu z Ruska.

Za kancléřem Mynářem pak přišel šéf antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Na tom by nebylo nic zvláštního, zajímavé byly okolnosti této návštěvy, hradním úředníkům záleželo na tom, aby udrželi v tajnosti, jaká je totožnost významného hosta. Mlsna nakonec po hodině čekání nechal svého řidiče odjet s prázdným vozem a z Hradu se dostal jinak, reportérce Deníku N se vyhnul. Později vysvětloval, že si u Mynáře domlouval schůzku s prezidentem a představoval aktuální výroční zprávu. Z Hradu prý odešel pěšky.

Poté, co Deník N o schůzce informoval, někteří vládní politici požadovali po šéfovi antimonopolního úřadu vysvětlení.

Jeho úřad pak místopředsedkyni Sněmovny Olze Richterové poslal podrobnou odpověď. „Schůzka předsedy úřadu a vedoucího kanceláře trvala 35 minut. V průběhu jednání obdržel předseda úřadu kávu a minerální vodu,“ popsal mimo jiné jednání.

Zaznamenali jsme i to, jak prezidentovi muži zjevně vyjednávali o klíčových postech. V době, kdy se vybíral nový guvernér ČNB, za nimi na Hrad přišel šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Post však nakonec nezískal, načež obratem skončil v prezidentově expertním týmu.

Asi nejčastějšími návštěvníky však byli různí podnikatelé a zákulisní hráči, mezi nimi i kdysi vlivný muž pražské ODS Tomáš Hrdlička, ten se na Hradě v několika dnech objevil dokonce dvakrát. Nejprve přišel za Mynářem…

…a krátce poté i za Nejedlým. S Hradem má dlouhodobě dobré vztahy.

