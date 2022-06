Lži z ruských webů i prosté „sami máme málo“. Co říkají čeští politici, kteří podlamují pomoc Ukrajině

Paleta politiků, kteří se při malování svých vizí obejdou bez kombinace modré a žluté, je v Česku pestrá. Někteří mají svou politickou dráhu za sebou, někteří oslovují spektrum voličů náchylné věřit konspiračním teoriím, jiní se zase chystají na brzké volby. Různým motivacím odpovídají i techniky, které volí.

Andrej Babiš

Předseda hnutí ANO dosud částečně zpochybňoval rozsah pomoci Ukrajincům na českém území, ale nikoliv dodávky zbraní do bránící se země.

Změnilo se to včera. „Nemyslím si, že bychom měli pokračovat v dodávání zbraní. My jsme dodávali zbraně a Putina jsme zastavili. Chtěl obsadit celou Ukrajinu, to se chválabohu nepovedlo. A v tuto chvíli myslím, že Evropa pomáhá Ukrajině, dodává jim tam zbraně plno zemí, ale my už jsme dodali za 3,5 miliardy a naše vlastní armáda taky není v moc dobrém stavu,“ řekl podle Respektu Babiš voličům na setkání v Terezíně.

Deník N se na expremiéra obrátil se třemi dotazy: zda se neobává, že taková slova nahrají ruské propagandě a pomohou rozdělit Západ v době, kdy Ukrajinci i zahraniční experti upozorňují na to, že nyní Kyjev zbraně kriticky potřebuje; zda se neobává, že zastavením zbrojní pomoci Praha Kremlu vzkáže, že „mu to prošlo“ (jak okupace pětiny země, tak válečné zločiny); a zda necítí jako šéf hnutí, které osm let, až do prosince 2021 vládlo ministerstvu obrany, zodpovědnost za to, že česká armáda – jak řekl – „taky není v moc dobrém stavu“.

Babiš reagoval