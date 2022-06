Vymyšlený festival, lživý článek a obří úspěch, který nebyl. Stopovali jsme čínskou propagandu v Česku

Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Anglicky psaný web Prague Morning před týdnem vydal článek o velkém úspěchu dokumentárního filmu Spring, Seeing Hong Kong Again v Praze. Podle neoznačeného inzertního článku o snímku Češi málem pějí ódy. Film je přitom propaganda velebící postup čínské vlády v Hongkongu. Deník N pátral po tom, kdo za článek zaplatil a jak se propagandistický snímek dostal do českého kina a „vyhrál ceny“ na smyšleném filmovém festivalu. Všechny linky pátrání dovedly reportéry do Číny: k jednomu muži, nekontaktnímu e-mailu a hluchému telefonu.

Na začátku června se hongkongští prodemokratičtí aktivisté nestačili divit. Na jednom z internetových fór se objevily informace o novém dokumentárním filmu o Hongkongu.

Filmu navýsost úspěšném, nutno dodat. Snímek Spring, Seeing Hong Kong Again (Do Hongkongu se vrací jaro) sklidil podle těchto zpráv tříminutové ovace publika na letošním festivalu v Cannes. Kromě běžných diváků prý přilákal i četné filmaře a novináře z nejrůznějších zemí.

A nejen to. Ještě před triumfem v Cannes film prý slavil mocný úspěch v České republice, přesněji na Prague Film Festival (Pražském filmovém festivalu), odkud si odnesl ocenění za nejlepší dokumentární film, ale také diváckou cenu od publika.

Hongkongské aktivisty to zprvu potěšilo. V době, kdy už Čínská lidová republika prodemokratický tábor v Hongkongu prakticky paralyzovala plošnými i cílenými represemi v čele se zákonem o státní bezpečnosti a kdy se pozornost světa, dříve upoutaná Hongkongem, obrátila jinam, uvítali další připomínku své neutěšené situace. Navíc v Cannes, kde už loni vzbudil pozornost snímek Revolution of Our Times (Revoluce naší doby), který dokumentuje protestní hnutí od roku 2019 (a který je dnes jak v pevninské Číně, tak v Hongkongu samotném zakázaný).

Ovšem radost aktivistů netrvala dlouho. Rychle zjistili, že na filmu něco nesedí. A že ještě podezřelejší jsou články, které o jeho „úspěchu“ informují.

Lži a propaganda

Jeden z těchto textů vyšel na