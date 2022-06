„Manželství pro všechny bude, otázkou je kdy.“ Zastánci argumentují jistotou v krizi a odmítají salámovou metodu

Do Sněmovny zamířil návrh změny občanského zákoníku, který by zaměnil slova „muž a žena“ za „dva lidé“, a umožnil tak uzavírat manželství párům stejného pohlaví. Část poslanců liberálnějších stran bere návrh jako příležitost, jak se vymezit proti převážně konzervativní vládní koalici, jiní příznivci novely chtějí ještě zapůsobit na nerozhodnuté. Předkladatelé nechtějí z požadavku „manželství pro všechny“ ustoupit, i když ve Sněmovně nejspíše neuspějí. Zákony, které by jen mírně posílily práva registrovaných partnerů, by podle nich zabetonovaly debatu o rovnosti na desetiletí.