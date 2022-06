Vývoj bojů: Jsme jen krmení pro kanóny, řekli frustrovaní ukrajinští vojáci kanadským novinářům

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze středy 8. června. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Rusové si berou Severodoneck zpět. Guvernér Luhanské oblasti Serhij Hajdaj, ale i jiné zdroje tvrdí, že po nečekaném útoku ruská armáda zpátky dobývá ztracené pozice ve městě Severodoneck. Podle Hajdaje ukrajinské jednotky už drží pouze okrajové části. Velmi podobná situace byla i před zmiňovaným útokem. Další vývoj nelze předvídat, Ukrajinci mohou opět překvapit, ale pravděpodobnější je, že o město v dohledné době definitivně přijdou.

Podle následující mapy ztratili například vesnici Metolkine, ze které koncem minulého týdne Rusy vytlačili.

Severodonetsk (June 9 8:00 AM)

Russian Forces have captured the villages of Metolkine and Voronove

Ukrainian Forces are defending the industrial zone of Severodonetsk and the airport that is near the road leading toward Borivske

Confirmed Via Calls#UkraineWar #Luhansk #Donbas pic.twitter.com/t9Mcu58iFc

