Taková normální vlajka. Nebo ne?

Komentář Jana Moláčka: Před několika dny jsem si na Twitteru položil řečnickou otázku. Proč se proruským demonstrantům, kteří dnes projevují sympatie Putinovu režimu máváním ruskou vlajkou, nestane totéž, co by se stalo neonacistům, kteří by si na náměstí přinesli vlajku s hákovým křížem?