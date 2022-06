Digitální technologie táhnou vzhůru celé lidstvo, říká český podnikatel v Silicon Valley

Roman Staněk patří k nejúspěšnějším českým podnikatelům v oblasti digitálních technologií. Protože ale jeho firma dodává, jak sám říká, softwarové součástky vestavěné hluboko do jiných produktů a služeb, není GoodData obecně známé jméno mezi širší veřejností. Už jen vysvětlit, co vlastně tato firma dělá, není úplně snadné.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Jak vidí současné Silicon Valley Čech, který tam dlouhodobě žije?

V čem spočívá byznys Staňkovy firmy GoodData a proč ji běžní uživatelé internetu vůbec neznají?

Co se stane, když v technologickém podnikání předběhnete svou dobu?

Oba pamatujeme hodně; vzlety a pády a nové vzlety českého digitálního byznysu. Roman Staněk vždy patřil k jeho nejdůležitějším osobnostem nejen díky svým úspěšným firmám, ale také proto, že dovedl přesně formulovat důležité myšlenky, že byl výrazným představitelem první startupové generace. Ta má dnes většinou mezi padesáti a šedesáti lety, její představitelé se už často stáhli na odpočinek.

Dlouho jsme se neviděli. Kdo je Roman Staněk dnes?

Dobrá otázka… Člověk se pořád nějak vyvíjí. Nedávno jsem viděl na videu jeden rozhovor, který jsem dával asi před patnácti lety. Bylo to vysloveně agresivní. Dnes se snažím být klidnější. Ve firmě jsem teď… anglicky se tomu říká figurehead.

Galionová figura. Znamení na přídi lodi.

Ano. Říkám kolegům: Přiveďte mě k zákazníkovi a já si nachystám svoje ceremoniální pero, abych mohl podepsat smlouvu. Jsem členem představenstva několika firem, snažím se několika evropským firmám pomoci do Ameriky, například polské společnosti RTB House. Ale už nejsem ten, kdo dodává hlavní energii, pohyb.

A co jste se za těch třicet let nejdůležitějšího naučil?

Uvažovat ve strategických pojmech. Vnímat trh jako celek a odhadovat, kam půjde. Dřív jsme byli střelci. Rozhodli jsme se napsat nějaký software, tak jsme ho napsali. Bez dalších úvah. Dnes napřed přemýšlím o souvislostech. A co je ještě důležitější, naučil jsem se využívat a rozvíjet různé vztahy a partnerství, být součástí širšího celku. To je něco, co se v našem oboru člověk nemůže naučit v Praze.