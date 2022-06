Pointa N: Putina jsme zastavili, tvrdí Babiš. A teď tu O chytré horákyni

Dnes je 106. den války. Boje i okupace stále pokračují. Vojáci podle svědků deportují Ukrajince do Ruska. Ukrajina denně přichází až o stovku zabitých vojáků. A po těžkých bojích si Rusové berou zpět Severodoneck. Podle expremiéra Andreje Babiše jsme ale Vladimira Putina už zastavili. Řekl to na své cestě s obytňákem po Česku, která prý rozhodně není prezidentskou kampaní. Tu zřejmě ještě nevede ani další „skoro kandidát“ Petr Pavel. Oficiálně se o Hrad sice neuchází, nicméně dnes začal sbírat podpisy.

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Barbora Loudová.

Odvlečení Ukrajinci

Rusko nyní okupuje 20 % Ukrajiny, tedy téměř 125 tisíc čtverečních kilometrů. Pro představu jde o území velké přibližně jako celé bývalé Československo. Od začátku války muselo své domovy opustit 14 milionů Ukrajinců. Někteří se přesunuli v rámci země, jiní složitě prchali za hranice. Začínají se ale také množit svědectví o nucených deportacích.

Kyjev tvrdí, že se týkají více než 1,19 milionu občanů, včetně více než 200 tisíc dětí. Ti byli údajně často nedobrovolně odvezeni do Ruské federace, mnohdy stovky až tisíce kilometrů od domova. Ještě předtím ale prošli filtračními tábory. Tam je prý podrobují výslechům a prohlídkám či stahují data z jejich telefonů. Zadržení mluví o velmi špatných životních podmínkách. Některé oběti i ukrajinská vláda hovoří o moderních koncentračních táborech.

Jako nejodpornější zážitek v životě líčí v rozhovoru pro Aktuálně.cz ruský filtrační tábor i čtyřiadvacetiletá Anna Zajcevová, žena vojáka z Azovstalu: „Řekli nám, ať si sundáme všechno oblečení, včetně spodního prádla. Začali si prohlížet naše těla, sahali na nás a všechno to dělali s jedním jediným párem rukavic, který si po celou dobu nevyměnili. Pátrali po ostrých předmětech a různých symbolech s barvami Ukrajiny. Mít na tapetě telefonu třeba ukrajinskou vlajku, poslali by mě na Sibiř nebo rovnou do vězení.“

Povzbudivé nejsou ani zprávy z fronty. Ruská armáda po nečekaném útoku dobývá zpět ztracené pozice ve městě Severodoneck. Rusové a Ukrajinci zde proti sobě stojí v brutální městské bitvě, podle agentury Reuters v jedné z nejkrvavějších od začátku invaze. Denně zemře podle ukrajinského ministra obrany Oleksije Reznikova sto ukrajinských vojáků a dalších pět set je kvůli zraněním vyřazeno z boje. Situaci na frontě označil za těžkou. „Jsme jen krmení pro kanóny,“ řekli frustrovaní ukrajinští vojáci kanadským novinářům.

Česká republika patří k největším podporovatelům Ukrajiny, které dodala množství zbraní. Podle bývalého premiéra Andreje Babiše by s tím ale už měla přestat. „Nemyslím si, že bychom měli pokračovat v dodávání zbraní. My jsme dodávali zbraně a Putina jsme zastavili. Chtěl obsadit celou Ukrajinu, to se chválabohu nepovedlo. A v tuto chvíli si myslím, že Evropa pomáhá Ukrajině, dodává jim tam zbraně plno zemí, ale my už jsme dodali za 3,5 miliardy a naše vlastní armáda taky není v moc dobrém stavu,“ řekl šéf hnutí ANO na setkání s lidmi v Terezíně.

Výrok zachytil týdeník Respekt v reportáži z jeho turné po republice obytným vozem. Poslanec a možná budoucí prezidentský kandidát na své spanilé jízdě regiony zřejmě příliš nesleduje zpravodajství. Jinak by věděl, že prakticky v každém projevu a rozhovoru ukrajinští představitelé zdůrazňují, že zbraně jsou pro ně stále velmi potřebné.

Kandidáti-nekandidáti

Petr Pavel dnes začal se sběrem podpisů pro svou prezidentskou kandidaturu. Oznámil to na webu iniciativy Spolu silnější. „Mé rozhodnutí kandidovat na prezidenta České republiky platí, příprava na kampaň platí, odhodlání vyhrát platí,“ píše. Ke kýženému oznámení ale člověk musí doskrolovat skoro přes celou stránku. Zatím tak jde o nenápadný start ucházení se o přízeň voličů. Ostatně, generál ještě ani oficiálně kandidaturu neoznámil, jen je teď možné ho v ní podpořit podpisem. Paradoxní? Poněkud.

„Pro úspěch je důležitý dobrý plán, strategie a taktika, a k tomu patří i dobré načasování. Teď jsme ve fázi intenzivní přípravy na kandidaturu,“ napsal si prezidentský skorokandidát Pavel v úterý na Twitter. Včera pak Aktuálně.cz. řekl, že kandidaturu hodlá oficiálně oznámit na konci léta či na začátku školního roku.

Zdá se, že se nám tu rozmohl takový nešvar. Zájemci o post hlavy státu se zdráhají oznámit, že o funkci již opravdu bojují. Přitom třeba denně objíždějí regiony s kampaní pro „naše lidi“ nebo již začali sbírat podpůrné podpisy.

„Rozeběhl se proces, abych se stal kandidátem na prezidenta,“ řekl nejprve ke své kandidatuře další ze zájemců o Hrad Josef Středula. I během dalších rozhovorů zarytě trvá na tom, že kandidátem se stane, až když nasbírá potřebných 50 tisíc podpisů. „Kampaň může začít až ve chvíli, kdy se stanete prezidentským kandidátem. A to já teď nejsem,“ vyjádřil se v rozhovoru s Deníkem N.

Jasno má ovšem v tom, jak chce voliče v kampani oslovit. Josef Středula – odborář. Ostatně tak je v posledních hodinách a dnech během stávkové pohotovosti úředníků i velmi často vidět. Zatím však podle něj nejde o kampaň, zatím je zřejmě Josef Středula – sběratel.

No a pak je tu v průzkumech favorizovaný Babiš. Zda se bude o Hrad ucházet, chce oznámit až na podzim. Považuje se však za nepravděpodobné, že by do voleb nešel. Navíc už brázdí české obce se svým karavanem. A vydatně o tom pod heslem „Tak já jedu!“ spamuje své sociální sítě, zvláště Instagram. Jen za dnešní den navštívil Přibyslav, Chotěboř, Havlíčkův Brod, Humpolec, Horní Cerekev a Pelhřimov. Také on však tvrdí, že o žádnou kampaň nejde.

„Lze říct ‚nedělám kampaň‘ a být z obliga? Nelze. Kampaň dělá každý, kdo naplní znaky kampaně, jak ji definuje § 35 odst. 1 zákona. Je jedno, jestli to přiznává. Kampaň je v podstatě cokoliv, co vyznívá v (ne)prospěch kandidáta a stojí to peníze. Počítá se vše od vyhlášení voleb. Nic jako oznámení kandidatury zákon nezná. Registrace listiny a vstup do kampaně jsou odlišné věci,“ komentuje situaci Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran.

Podle politoložky Anny Shavit je pochopitelné, že možní zájemci plánují vyhlášení kandidatury na poslední chvíli. „Z logiky kampaně je dobré začít relativně pozdě, ve chvíli, kdy je jasné, kdo je konkurence, jaké je rozložení politických sil a jaká je vnitropolitická situace. Ocenila bych ale, kdyby nějaký kandidát konečně jasně řekl: ‚Chci být prezidentem‘,“ shrnula v rozhovoru s Renatou Kalenskou.

Místo jasných slov však mnozí volí spíše strategii v duchu jedné české pohádky. Princezna v ní na hrad měla přijet-nepřijet učesaná-neučesaná, oblečená-neoblečená a přivézt dar-nedar. V současné verzi na Hrad vyráží kandidáti-nekandidáti s kampaní-nekampaní.

Jednou větou

Naše témata

„Působení pohřebních služeb v areálech zdravotnických zařízení zakázala novela zákona o pohřebnictví z roku 2017 mimo jiné s odůvodněním, že je to neetické. V budově, kterou na pražském Albertově využívá také Všeobecná fakultní nemocnice, ale už řadu let působí pohřební služba Pegas. Firma si pronajímá prostory a pozůstalým za nemocnici vydává těla zemřelých.“

Univerzita Karlova pronajímá pohřební službě prostory v budově s nemocnicí. Zákon neporušujeme, hájí se (Iva Bezděková a Lukáš Prchal)

„Za posledních sto dní se změnilo mnoho věcí, které jsme dlouho považovali za samozřejmost. Většina Evropanů byla skálopevně přesvědčená, že velká válka je nereálná. Jistě, někteří se obávali menších konfliktů, ale konvenční konflikt jednoho státu proti druhému ve stylu druhé světové války nepřicházel v úvahu.“

Válka na Ukrajině už Evropu změnila, nejlepším příkladem je Německo, říká Krastev (Tomáš Čorej)

„Takže levné časy skončily?“

„Spíš se tomu musíme přizpůsobit. Je nová doba a my najednou zjišťujeme, co je dané. Neplatí, že nemusíme dělat změnu energetické politiky, protože máme levný plyn z Ruska. Budeme se muset soustředit na to, abychom byli soběstační a ekonomika měla zdroje pro případ odstávky vnějších dodavatelů. Budeme si muset vytvořit a posílit potravinovou soběstačnost.“

Velkou část inflace tlačí marže firem. S tím musíme bojovat, říká končící člen rady ČNB Benda (Jan Pavel a Michal Tomeš)

Zaujalo nás jinde

„Poslední půlrok byl pro novináře v Rusku opravdu nesnesitelný. Sílily útoky na nezávislé novináře. Debata, jestli v Rusku zůstat, nebo utéct, se u nás v redakci vedla dlouho předtím, než začala válka. V práci jsme byli rozděleni na dva tábory. Já chtěla zůstat. Nedokázala jsem si představit, jak bych mohla dělat novinářskou práci ze zahraničí. Ačkoliv jsme se o tom bavili, debaty byly spíš spekulativní a staly se součástí každodenní práce v redakci. Na hrozbu kriminálu jsme si nějak zvykli a po chvíli jsme si přestali připouštět, co to opravdu znamená. Znáte ten příběh o žábě v hrnci? Když dáte žábu do hrnce a začnete vařit vodu, žába se pozvolně bez povšimnutí uvaří…“

Anna Košlerová v rozhovoru pro iRozhlas s ruskou opoziční novinářkou Irou Dolininovou, která je nyní v Česku v exilu, probírá její útěk z Ruska i to, jak plíživě nastala válka a jak těsně před ní vypadala novinářská práce.

„Čínští špioni se vědeckým institucím snaží ukrást vyvíjené technologie, varuje BIS. Přesto ale Akademie věd ve svém laserovém centru zaměstnala badatele z Číny. Ten nyní podle zjištění Aktuálně.cz na vzdělávacím veletrhu napadl své kolegy z Orientálního ústavu. A stovkám dalších rozeslal mail obviňující je z nacismu. Čínskému vědci vadil vědomostní kvíz pro děti o mimoevropských kulturách připravený středoškoláky, s nimiž Akademie věd spolupracuje při projektu Otevřená věda. Rozčílila ho především fotografie exilového tibetského vůdce dalajlamy, kterou se snažil zničit.“

Lukáš Valášek v textu pro Aktuálně.cz popisuje, jak působení čínského vědce Yinglianga Liua v týmu Akademie věd dostalo nečekaný spád, když ho musela z Veletrhu vědy vyvést policie a následně své kolegy z Orientálního ústavu označil za nacisty.

Výrok dne

„Budeme dávat přednost přírodním objektům před státními hranicemi.“

Ruský vyhledávač Yandex odstranil ze svých map nejen hranici mezi Ruskem a Ukrajinou, ale i hranice dalších zemí.

Páteční tištěný Deník N

Autorská tečka

Zaujala mě ještě jedna zpráva z Ruska. Nejen že Rusové nepotřebují hranice, ale nepotřebují už ani americké fastfoody. V Moskvě totiž za tři dny místo sítě McDonald’s otevřenou domácí provozovny. Když se první pobočky známého řetězce otvíraly v postsovětských zemích, byla to vždy velká událost. Do Vodičkovy ulice v Praze jen za první den v roce 1992 přišlo zhruba 11 tisíc lidí. Včetně nejrůznějších celebrit. Fotografie z tohoto dne se již staly kultovními. Podobný zájem vyvolalo i otevření první pobočky v Moskvě na konci ledna 1990.

Na dobových záběrech CNN lidé mávají rudými vlaječkami s logem řetězce, cpou se hranolkami a srkají Coca-Colu. Oslava západního života. Co bude nyní? Očekávám velkolepý propagandistický důkaz toho, že se Rusko bez Západu a jeho symbolu kapitalismu v naprostém klidu obejde. Působí to podobně jako po roce 1989. „Mekáč“ tehdy symbolizoval začátek nové éry. I teď se tímto gestem stvrzuje nová epocha. Stačí jen ze třicet let starých vlaječek smazat kapitalistické M a nahradit ho například písmenem Z.