Vývoj bojů: Ukázkový příklad, jak západní zbraně mohou Rusům zničit plány

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z úterý 7. června. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Houfnice udělaly Rusům opravdu velké bum na místě, kde se cítili v bezpečí. Neustále se mluví o dodávkách západních zbraní na Ukrajinu. Velkou pozornost poutají samohybné houfnice, protože jsou největší, nejtěžší a zatím (dokud nepřijdou raketomety Himars) nejúčinnější technikou, kterou západní spojenci ukrajinské armádě posílají.

Než přijde na řadu účinnost západních zbraní, krátký příběh samohybné pásové houfnice M109 z Norska. V úterý se objevilo video z ruského dronu, který natáčel baterii těchto houfnic během ruské odvetné palby. Na místě jedné z nich je vidět po útoku požár. Nelze určit, zda hoří samotná houfnice nebo munice naskládaná v její blízkosti. Je však jen otázkou času, kdy Rusové budou ničit i západní zbraně. Je to nevyhnutelné. Ve válce se počítá s tím, že nepřítel během ní ničí vaše zbraně. To však neznamená, že posílat je Ukrajincům je chyba.

#Ukraine: A battery of three Ukrainian M109A3GN self-propelled howitzers was shelled with cluster munitions (likely 9M27K of BM-27 Uragan MRL) by the Russian army – one of the howitzers can be seen burning, thus highly likely destroyed, others may have sustained light damage. pic.twitter.com/TbcfIyHLmk

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 7, 2022