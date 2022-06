Obrazem: Dva státy. Dva premiéři. Dva deníky. Brno propojilo Česko a Slovensko

V brněnském kině Scala se uskutečnila Debata N: Dva státy, dva premiéři, dva deníky, kterou uvedli dva šéfredaktoři – Pavel Tomášek za Deník N (vpravo) a Matúš Kostolný za Denník N.

První část večera byla věnována situaci Česka a Slovenska v souvislosti s válečnou situací na Ukrajině a zúčastnili se jí Petr Koubský a Petra Procházková z českého Deníku N a Martin M. Šimečka ze slovenského Denníku N.

„Hledala jsem v Putinově postupu něco rozumného, něco, co by dávalo smysl. A řada těch věcí, co dělá, smysl nedává,“ komentovala vývoj Petra Procházková s tím, že ji ruská agrese překvapila. Ruský režim označila za