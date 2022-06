Pět priorit a havlovské motto. Získali jsme klíčový dokument k českému předsednictví

S první částí motta se ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (za STAN) dlouhodobě netají – „Evropa jako úkol“ je název projevu, který prezident Václav Havel přednesl v roce 1996 v Cáchách.

„To motto bude mít ještě dvojtečku, za kterou něco bude. Do 15. června to ale zůstane tajné. Ten úkol bude ve finálním mottu pojmenován. Nyní je to jen polovina, která může budit otázky,“ řekl Bek v rozhovoru s Deníkem N na konci května.

V několikastránkovém návrhu dokumentu, který má příští týden schvalovat česká vláda, je zmíněné celé motto, tedy včetně onoho úkolu.

Zní takto: