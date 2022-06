Jak mě Woodkid na chvíli zbavil úzkostí

Dostat úzkostného člověka do sálu se třemi tisíci lidmi je v podstatě nemožný úkol. Buď mě ozářila vědecky nepopsatelná vesmírná energie, nebo má zvukově a vizuálně strhující show sílu nahradit nedostatek serotoninu a dopaminu v mozku. Tak či tak, Woodkid to dokázal. Stál jsem v úterý večer ve vyprodaném Foru Karlín a zíral až do konce.