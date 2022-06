Poopravil jsem Mánesovy chyby. Nejsem patlal z Karlova mostu, říká autor kopie části orloje

Restaurátor změnil původní ženské postavy na mužské a naopak. Některým dalším upravil tváře či účesy nebo zkrátil sukni. Čtyři roky si toho nikdo nevšiml, minulý týden však na to upozornil Deník N. Jirčíkovo dílo nyní řeší památkáři, magistrát jako zadavatel rekonstrukce i veřejnost. A pokládají si otázku, jestli jde o špatně odvedenou práci, nebo malířův vtip.

„Špatně odvedená práce to není, pánové. Samozřejmě jiný kopista by to mohl udělat jinak. Ale podle toho, jak jsem to dílo prožil já, rozhodl jsem se takto,“ říká u kávy Jirčík, když se nám snaží vysvětlit, jak je možné, že postavy na kalendáriu vypadají jinak než na originálu. Samotného jej prý překvapilo, že to několik let nikdo nezpozoroval.

Povídání začíná dlouhým popisem toho, o jak složitý proces šlo. „Ze začátku jsem byl spíše geometr a matematik než cokoliv jiného,“ líčí. Postupně však poodhaluje to, jak dospěl k tomu, že neudělá věrnou kopii, nýbrž postavy i jiné detaily na orloji upraví.

Prvotním impulzem byla