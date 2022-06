Terasy a zahrady, které si zamilujete. Vítejte v Barrandez-vous.

Co je na zahradě či parku tak jedinečného, že má schopnost vytáhnout nás z našeho pohodlí doma? Má plno skvělých nástrojů, kterými nás dokáže nalákat, abychom otevřeli dveře svých domovů, vykročili ven a užili si pobyt pod širým nebem.

Barrandez-vous. Hravý, romanticky znějící název, který spojuje krásnou lokalitu Prahy a francouzské označení pro romantické schůzky, naznačuje směr, kterým se autoři nového rezidenčního projektu ubírali.

“Jednou z nejcennějších kvalit, kterou pobyt v našich domovech může přinášet, je sledování proměnlivosti a každodenních překvapení, které nám přichystá sama příroda. Ať už se stane kulisou pro okamžiky s našimi nejbližšími nebo večer tichým společníkem pro chvíle relaxu.” zmiňují architekti projektu Erika a Vladimír Vašutovi z ateliéru Under-construction.

V Barrandez-vous jsme se snažili přenést zážitek z pohledu na zeleň a do přírody přímo na dotek každému obyvateli až před dveře obývacích pokojů, ať už v podobě zahrad, parku či lodžií jednotlivých bytů. Okolní příroda se mění nejen během roku, ale i v průběhu celého dne. Díky slunci, stínům i večernímu osvětlení nám dokáže dopřát různé nálady a atmosféry. A nikdy není stejná. Probouzí se a usíná. Roste a zaniká. Takovou podívanou vám interiér bytu nikdy nedokáže nabídnout”, říká Ferdinand Leffler, architekt Ateliéru Flera, který zpracoval krajinnou architekturu, návrhy několika variant zahrad a nyní se podílí i na realizaci.

”V běžném životě nemáme vždy kolem sebe okolí a stavby, které v nás vyvolávají příjemné emoce, ale pohled do zeleně či na oblohu je skvělý vždy a nikdy se neopakuje. Při pobytu venku, ať už v parku, na terase či zahradě si však tento luxus můžeme dopřát všichni. Pro mě je to zároveň jeden z nejsilnějších elementů v projektu s nikdy nekončící podívanou, kterou nám bezpečný pobyt pod širým nebem může nabídnout. A to se myslím v projektu Barrandez-vous skvěle podařilo” říká Petr Teplý, společník Top Estates Group.

”Přál bych všem budoucím rezidentům Barrandez-vous, aby se pro ně chvíle strávené v parku či zahradách staly příjemnou součástí jejich životů. Ať už budou sloužit pro relaxaci a klid či okamžiky s rodinou, přáteli nebo obklopeni svými psími kamarády. Zkrátka přesně tak, jak si každý představujeme ideální pohodu doma nebo při pobytu venku a svobodní v každém pohybu” říká Dušan Dvořák, druhý společník Top Estates.

Před několika dny byl zahájen prodej poslední etapy, ve které se nově objevily byty s terasami a soukromými zahradami. Projekt Barrandez-vous, který se v ČR stal absolutním vítězem soutěže Realitní projekt roku 2021 v hlasování veřejnosti, bude již během pár týdnů zkolaudován a noví majitelé se budou moci nastěhovat na podzim letošního roku.

