Věk máte, ale důchod nedostanete. Ministerstvo chce napravit problém tisíců lidí

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje zásadní změnu v podmínkách pro vyplácení starobního důchodu. Chce zkrátit minimální dobu, po kterou si lidé musí platit důchodové pojištění. Nově by mělo stačit pouze 25 let, dosud platí o deset let delší povinnost. Koho se tato změna dotkne a co by novela zákona znamenala v praxi?