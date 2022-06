Čtení na léto: Romance pro 21. století vypráví o krizi středního věku a rozpadu manželství

Příběh praktické lékařky, která ironicky glosuje rozpad vlastního manželství a nemoci svých pacientů, oslovil norské publikum a kritiku tím, jak přesně popisuje krizi středního věku i zdravotní a psychické problémy bohaté společnosti, jež si zdánlivě nemá na co stěžovat.

Nina Lykke: V posledním tažení. Přel. Kateřina Krištůfková, KD/Kontrast, Praha, 2021, 280 s.

Romance, v nichž dvě pro sebe bijící srdce přes všechny útrapy najdou cestu k sobě, se přesunuly do kategorie pohádek. To neznamená, že vztahové příběhy nemají dnes v literatuře své místo. Svět se ale změnil a s ním i to, jak lásku a její hledání zobrazují literární tvůrci.

