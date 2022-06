Čtení na léto: Je lepší žít navždy, nebo jednou provždy zemřít?

Jaká by byla smrt podle vašeho přání? Končí po smrti naše existence, nebo lze doufat v život posmrtný? To je jen několik otázek, které si lidstvo klade, co svět světem stojí, a které pokládá i Leena Krohnová ve filozoficky laděném románu Vysněná smrt. Sobě, ale hlavně svým čtenářům.