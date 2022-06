Pointa N: Zeman má jasno, co je rodina. Babiš ví, kam půjde v září

Do Sněmovny doputoval návrh novely, která by uzákonila manželství pro všechny. To se ovšem nelíbí jak lidoveckým poslancům, tak Miloši Zemanovi. Prezident se proto na novelu podíval pohledem jazykovědce. Otázkou ovšem bude, jak se k návrhu postaví zástupci ANO. Jeho předseda Andrej Babiš má ale nyní asi jiné starosti.