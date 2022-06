Čtení na léto: Kdo se ztratil v pustině? A kdo je vrah?

Jane Harperová: Ztracený v pustině. Přel. Alžběta Kalinová, Host, Brno, 2022, 376 s.

Cameron Bright je úspěšný a všeobecně oblíbený farmář. Má krásnou manželku a dvě rozkošné dcerky. Rodinný podnik vede jistě a se ziskem – za pomoci starého rodinného přítele i mladšího bratra Bennyho. A přesto je jednoho dne nalezen mrtvý v pustině u osamělého náhrobního kamene. Navíc se zdá, že jeho tragická smrt byla dobrovolná.

Jenže proč by se člověk, který má doslova vše, vydával pěšky do míst, odkud se, jakmile udeří australské slunce, prostě nemůže vrátit? A proč by se vystavoval tak trýznivé