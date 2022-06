Co všechno byl svatý Václav… Názorný příklad, jak si do dějin rádi projektujeme, co se nám zrovna hodí

Karel Čapek v jednom ze svých posledních sloupků pro Lidové noviny 18. prosince 1938 napsal: „Málo, maličko toho víme o knížeti země české; kdybychom sebrali všechno, co víme, byl by to, upřímně řečeno, do veliké a převeliké míry svatý Václav staré písně, svatý Václav Alšův, svatý Václav Myslbekův, svatý Václav Tomanův; je to svaté a spanilé kníže posvěcené uměním.“

Kdybychom měli více než osmdesát let po Čapkovi odpovědět na otázku, jestli toho už o skutečném Václavovi víme více než ono „málo, maličko“, nebyla by to odpověď příliš optimistická. Světcův příběh totiž známe jen z legend a kronik většinou napsaných dávno po jeho smrti. A ani o té vlastně nevíme tolik, abychom mohli přesně a bez nánosu lidového vyprávění říct, co a kdy se vlastně stalo.

Historici se nemohou shodnout (a ne že by nechtěli, ale nemají k tomu dostatek průkazných podkladů), jak starý vlastně Václav byl, kde přesně se narodil ani zda se legendy o jeho životě jakkoli protínají s historickou realitou. Záviš Kalandra dokonce razil teorii