TGV z muzea má přesvědčit odpůrce, místo toho jen připomíná zaostalost české železnice

Komentář Jana Sůry: Byla to dnes na hlavním nádraží v Praze velká sláva. Do Česka po více než třiceti letech dorazila na objednávku Správy železnic vysokorychlostní jednotka TGV. Ač to zřejmě nebylo cílem, lépe ilustrovat zaostalost tuzemské železnice už asi nešlo.