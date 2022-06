Návrat do země předků: Do Ghany se stěhují Afroameričané

V roce 2019 uspořádala Ghana velký festival – Year of Return, tedy Rok návratu. Tato slavnost byla určená především Afroameričanům a dalším lidem, kteří jsou schopni vystopovat své kořeny až do Ghany. Tento západoafrický stát byl za dob evropské kolonizace znám jako Zlaté pobřeží a právě odsud se vozili otroci do Karibiku, Severní Ameriky a dalších koutů světa. Festivalem ghanská vláda zvala všechny, kteří se chtějí vrátit do nově nalezeného domova svých předků. Výzva nevyšla naprázdno: jen z USA se přestěhovalo zhruba 5000 lidí.