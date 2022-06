Válka na Ukrajině už Evropu změnila, nejlepším příkladem je Německo, říká Krastev

„Maďarsko v podstatě pohřbilo formát V4. Kdo by s ním chtěl být v jedné skupině? Pocit evropské jednoty se sice znásobuje, ale střední a východní Evropa je stále více rozdělena,“ říká bulharský politolog Ivan Krastev.

V rozhovoru jsme si kromě jiného povídali o:

tom, zda je férové kritizovat Německo a Francii kvůli válce na Ukrajině;

zda jsou pobaltské země a Polsko novými lídry Evropské unie;

proč jsou Poláci solidární s ukrajinskými uprchlíky, když odmítali Syřany;

jak by se změnila zahraniční politika USA, kdyby se staronovým prezidentem stal Donald Trump.

Nedávno jste pro New York Times rozebíral, jak se změní Evropa po ruském útoku na Ukrajinu. Řekl jste, že se příliš často ptáme, co se stane v krátkodobém až střednědobém horizontu. Mezitím nám ale uniká, co všechno se stalo v posledních týdnech.

Ano, protože za posledních sto dní se změnilo mnoho věcí, které jsme dlouho považovali za samozřejmost. Většina Evropanů byla skálopevně přesvědčená, že