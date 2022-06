Podnikatel Kyselý na Hradě zapíral své jméno. S Mynářem ho pojí byznysové vazby i odposlechy z kauzy Vidkun

„Kdo jsem? Jak jste mi řekla? To jste se spletla, já to jméno neznám,“ zapíral při odchodu z Hradu svou totožnost olomoucký podnikatel Ivan Kyselý, který je nepravomocně odsouzený v kauze Vidkun. Když jej pak reportérka Deníku N zastihla před jeho domem v centru Olomouce, svou identitu už nezapřel, odpovídat na dotazy ale nechtěl. Kyselý je přitom častým hostem na Pražském hradě. Vysvětlujeme, jaké byznysové vazby pojily Kyselého s kancléřem Vratislavem Mynářem.

Olomoucký podnikatel Ivan Kyselý, který je známý především kvůli přátelským vazbám na někdejšího ministra vnitra z ODS Ivana Langera a nepravomocnému odsouzení v kauze Vidkun, zjevně zůstává v čilém kontaktu s kancléřem Vratislavem Mynářem. V průběhu května přijel na Hrad nejméně dvakrát, nejprve 18. května ještě s jedním mužem v šedém porsche, podruhé přišel sám pěšky 26. května.

Když Kyselý z Hradu odcházel, oslovila jsem ho s dotazy, zda a proč se sešel s Mynářem. On však reagoval tvrzením, že není Ivan Kyselý.

„Kdo jsem? Jak jste mi řekla? To jste se spletla, já to jméno neznám,“ odpověděl muž a zrychlil krok směrem ven z Hradu. Ujistila jsem ho, že je Ivan Kyselý, on si ale trval na svém: „Ne, ne, to nejsem já.“ Na dotaz, kdo tedy je, reagoval zamítavě. „Co je vám po tom,“ odpověděl pouze. Na další otázky už nereagoval, vzal si do ruky telefon, do kterého si postěžoval, že ho na Hradě otravují novináři.

O týden později jsem se proto vydala do Olomouce