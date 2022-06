To ONI! Mohou za všechno!

Nevím jak vy, ale prvních několik billboardů ze zmiňované série jsem považovala za vydařenou recesi a halasně se jim smála. To bude něco jako čertíčci na semaforech nebo červené trencle na Hradě, mínila jsem.

Kterýpak filuta to vymyslel, řada méně duševně způsobilých spoluobčanů na to skočí, ale mě nenachytají!!! Za Babiše bylo líp, nu, povedený sarkasmus! Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistila, že je to vážně míněný produkt PR divize pana expremiéra, potažmo součást jeho kampaně ku volbě prezidenta, ale pšššt, nahlas to nikdo neřek.

Na podobný přístup AB and Co. jsme již zvyklí, tím bych si nedovolila vůbec znečišťovat mediální prostor. Co mě ovšem zaujalo, je