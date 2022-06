Německo regionální spoje zlevňuje, Česko ruší. Vláda podle experta málo využívá veřejnou dopravu jako lék na inflaci

Dražší benzin a nafta představují problém zejména pro obyvatele hůře dostupných regionů. Prodražují se cesty do práce, na nákupy, k lékaři i jinam. Okolní země sázejí na veřejnou dopravu, podle experta by právě ta měla být klíčovou součástí řešení, vláda pro to ale nedělá dost. Z regionů naopak přicházejí první zprávy o rušení spojů kvůli zvýšeným nákladům.