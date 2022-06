Pointa N: Čtrnáct poznatků, které mi válka přinesla

Sto dní smutku

Válka na Ukrajině trvá už sto dní. Je to o 87 dní déle, než očekával ruský diktátor Vladimir Putin, a o sto dní déle, než by jakákoliv válka měla vůbec trvat. Od hromadění vojsk na hranici Ukrajiny přes nekonečné kolony vozidel směřujících na Kyjev jsme se dostali až ke snaze dobýt celý Donbas.

„Válka se změnila v poziční boje. Důležité je, jak silné a přesné dělo máš. A také kolik máš lidí, protože ztráty na obou stranách jsou dost velké,“ popisuje aktuální situaci Petra Procházková v podcastu Studio N. „Lidé na Ukrajině nemohou najít místo, kde by je raketa spolehlivě nenašla,“ dodává válečná reportérka.

Sto dní války na Ukrajině přineslo sérii zvratů jak na bitevním poli, tak v mezinárodní politice. Západní země se dokázaly semknout a uvalit bezprecedentní sankce – už na začátku března se Rusko stalo nejsankcionovanější zemí na světě. Opatření přitom navzdory stále náročnějším politickým vyjednáváním nepolevují, tento týden se evropské špičky domluvily na embargu na ropu z Ruska.

Pád ruské ekonomiky se nicméně zatím nekoná. Podle ruské ekonomky Natalije Zubarevičové je to způsobené také tím, že na trzích prudce vzrostly ceny komodit. „První fáze: ropy a plynu prodáváme méně, zato za mnohem vyšší cenu. Teprve až trh najde svou rovnováhu, začnou sankce fungovat,“ řekla Petře Procházkové ekonomka, která očekává, že Rusko bude moci válku financovat až další tři roky. „Na rok 2022 federálnímu rozpočtu prostředky na financování speciální operace stačí. Peníze jsou. Co bude dál? To je jiný příběh,“ dodala.

Sto dní války nepřepsalo jen pravidla ruského, ale i světového hospodářství. „Kvůli válce svět zchudl,“ shrnuje dnešní analýza Wall Street Journal.

Dění na Ukrajině právem zaplnilo přední strany světových médií, která ale po sto dnech války začala hledat zase další témata, a také část veřejnosti upírá svou pozornost jinam.

Válka však nekončí a rozsah toho, co Rusové na Ukrajině dělají, je stále bezprecedentní. Jak připomněli kolegové ze slovenského Denníku N, Kreml nyní ovládá část Ukrajiny velkou téměř jako Česko a Slovensko dohromady – jedná se o těžce představitelných 126 tisíc kilometrů čtverečních. Prostě obrovský kus světa, do kterého se možná jeho původní obyvatelé už nikdy ve svém životě nevrátí.

Sto dní války, to je čtrnáct týdnů. Za každý z nich si zde dovolím odložit jeden poznatek, který mi přinesl: