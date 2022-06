Bezmoc cítit nemůžu, spíš trochu pocit zbytečnosti, říká lékař ARO o pokusech dětí o sebevraždu

Co se z rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Nakolik se zvýšil počet suicidálních pokusů dětí.

Jak lékaři komunikují s rodiči dětí, které na resuscitačním oddělení leží.

Co v nemocnici čeká děti, které si sáhnou na život.

Setkáváte se na ARO častěji než kdy dřív s pokusy dětí o sebevraždu?

Ano. Řešíme spíš ty hodně vážné suicidální pokusy. Většinou je to naštěstí opravdu jen pokus, protože v naprosté většině případů to dopadne tak, že ten mladík či dívka nakonec přežijí. Otázka samozřejmě je jak. Zejména v některých situacích.

My se k těmto případům vždycky dostáváme až ve chvíli, kdy je jejich stav opravdu vážný. Jde tedy jen o určitou část případů. Ale v poslední době určitě pozorujeme, že pokusů u dětí a adolescentů je víc, než bylo v minulosti. Jsou to rozhodně jednotky případů, ale v poslední době je tam jednoznačný nárůst.

Jednotky případů za jak dlouhou dobu?

Ty případy jsou rozprostřeny, v některých obdobích jsou častější. V době před covidem a v prvním roce covidu to byly počty do deseti za rok. V průměru ani ne jeden měsíčně. Třeba v roce 2019 to bylo osm pacientů, zatímco od začátku letošního roku – a to je teprve květen – je těch případů