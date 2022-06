Svět očima ukrajinského delfína: chápe, že je válka?

Vyskočí z vody a zamává mi ocasem. Fotograf Gabriel Kuchta mi to nevěří. Tvrdí, že se mi to jen zdálo. Delfíni mu radostí pocákali objektivy, a tak je rozladěn.

Delfinárium je v centru města. Projeli jsme poloprázdným Charkovem a uslyšeli zadunění jakési střely, aniž bychom podle zvuku pochopili, kdo ji na co a proč vypálil. Jen je nám jasné, že se kousek od nás něco děje a že ani my nejsme v úplném bezpečí.

Přesně tohle cítí prý delfíni. Ne, neřekli mi to. Ale z jejich chování a výrazů to bylo zřejmé.

Že je válka, prý nevědí. Ale chápou, že nastaly zlé časy.

Teď mají ale z naší návštěvy radost. Poslední tři stateční charkovští delfíni a dvě běluhy. Upřímnou a nefalšovanou. Vyjadřují ji vysokými skoky nad hladinu a vřískáním, které přehluší i sirénu oznamující protiletecký poplach.

I my máme radost. Po týdnech naslouchání lidem, kteří přišli buď o někoho, nebo o něco a někdy i o všechno (reportáže P. Procházkové z války najdete tady), se na nás tihle tvorové usilovně smějí. Delfín se tak prostě rodí – usmívá se i ve chvílích, kdy my lidé pláčeme. Co se mu ale doopravdy honí hlavou, když nedaleko dopadají bomby a rakety? Pokusili jsme se to zjistit.

Proč mají delfíni rádi dámské halenky

Narodil se 17. dubna. Byla to Květná neděle, 53. den nové ruské invaze na Ukrajinu. Ruská armáda Charkov silně bombardovala. V trosky se změnilo Sumské tržiště, shořelo obchodní centrum na sídlišti Saltivka. Zasaženo bylo i několik obytných domů. V centru ten den zahynulo pět lidí. A v delfináriu Nemo za zvuku výbuchů