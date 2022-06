Česko a ochrana klimatu? Peníze z evropských fondů vyhazujeme oknem

Česká republika je čistým příjemcem evropských peněz. To znamená, že z unijního rozpočtu dostává více, než do něj odvádí. Hrubý domácí produkt Česka dlouhodobě roste, a proto se očekává, že se postupně přesuneme do pozice čistého plátce. Současného programového období 2021–2027 se to týkat nebude a pravděpodobně ani následujícího. V tuto chvíli ale Česká republika má k dispozici bezprecedentní množství peněz.

Kromě prostředků z „běžného“ víceletého rozpočtu totiž do Česka poputují i peníze v rámci nástroje Next Generation EU, stimulačního balíčku na podporu hospodářského oživení členských zemí po pandemii. A v neposlední řadě je tu také Modernizační fond financovaný z výnosů emisních povolenek. Velká část těchto peněz má směřovat na řešení klimatické krize, což si Evropská komise stanovila za svou prioritu. Jak je tomu ale ve skutečnosti?

Začleňování problematiky klimatu se stává důležitou součástí evropského rozpočtu. Pro současné programové období i nástroj Next Generation EU platí, že 30 % všech výdajů má směřovat na klimatická opatření. V minulém období to bylo 20 %. To ovšem neznamená, že k tomu opravdu docházelo a dochází. Z analýzy dobíhajícího programového období 2014–2020 vyplynulo, že Česko