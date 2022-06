Letošní pražský Veletrh vědy ukazuje, že vědci svou práci popularizovat chtějí. A často to dovedou

Propagovat vědu formou výstavy je chvályhodná záležitost, zároveň ale problematická, protože dnešní vědecká práce bez ohledu na obor většinou není vizuálně atraktivní. Její velkou část představuje hledění do počítače – na první pohled úplně stejné, jakým se živí i mnoho z nás nevědců. To širokou veřejnost nijak neoslní. To, co impozantní je – velké lasery, astronomické teleskopy, kosmické sondy, terénní práce v exotických lokalitách – se zas většinou nedá dopravit na žádné výstaviště.

Zbývají tři metody, které lze různě kombinovat. První z nich je napodobit posterovou sekci odborné konference, ukázat tedy vědeckou práci na obrázcích, schématech, plakátech (pokud možno ne těch konferenčních, ale uzpůsobených pro laické publikum). Druhá metoda je daleko pracnější, ale také přiměřeně atraktivnější, hlavně pro děti a mládež. Spočívá v napodobení stylu vědeckotechnických zábavních parků, technických muzeí či planetárií: modely, vědecké hračky, hry a hříčky, interaktivní činnosti. Konečně třetí možností, tou zdaleka nejtěžší, je vystavit vědce osobně: postavit je na stánek a nechat je hovořit s návštěvníky.

Všechno to stojí spoustu času a úsilí. Vedení Akademie věd ČR je očividně přesvědčeno, že se taková investice vyplatí, proto od roku 2015 pořádá každoročně Veletrh vědy, velkoryse pojatou přehlídku činnosti českých vědců – především, ale nejen těch z pracovišť AV ČR. Po dvouleté covidové pauze se veletrh letos vrátil do pražských Letňan. Na tamním výstavišti PVA probíhá od 2. do 4. června 2022.

Areál PVA nemá nic z elegance brněnského výstaviště. Stojí v polích za městem, zdálky ho budete považovat za jeden z mnoha velkoskladů a zblízka jakbysmet, pokud si pečlivě nepřečtete tabule. Není to místo, kam byste se zatoulali náhodou, kam se chodí na procházky, což je škoda, tahle výstava za výlet stojí.

Řasy, počátek potravního řetězce

„Víte, proč je candát tak drahý?“

Vím, že candát patří k dražším sladkovodním rybám, ale nevím proč.

„Protože