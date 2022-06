Nestačí pět minut vydržet. Projekt To po tom ukazuje, jak sexuální násilí proměňuje životy

Sama zažila, jaké dopady má sexuální násilí na život oběti. I proto odmítá, aby se konkrétní příběhy opomíjely a složitá zkušenost přeživších zůstala pouhou položkou ve statistických tabulkách. Strohým číslům se tak Viktorie Varvařovská rozhodla dát znovu lidský rozměr, a to skrze projekt To po tom. Právě tam sdílí příběhy obětí – jejich náročné cesty za zhojením i úskalí, kterým důsledkem těžké zkušenosti čelí nejen v rodinných a intimních vztazích.

„Když mi bylo přibližně 5 let, tak mě na jedné oslavě zneužil nejlepší kamarád mého otce. Bylo mi to nepříjemné a měla jsem z něj strach, tak jsem to řekla svému otci. Nevěřil mi a pohrozil mi, že pokud to někomu řeknu, tak mě dají do dětského domova, protože nechce dceru, co lže,“ stojí v jednom z příspěvků na instagramovém profilu To po tom.

Ženě, která jej anonymně sepsala, říkejme třeba Marie. Po onom rozhovoru s otcem začala sama sebe přesvědčovat, že se vlastně nic nestalo. V 18 letech, když měla prvního přítele, se jí ale vše začalo vracet: „Jakékoliv jeho doteky mi byly šíleně nepříjemné a vyvolaly ve mně strach a zoufalství. Nerozuměla jsem tomu. Taky se mi začaly zdát sny o tom, co se stalo a co mi můj otec řekl. Až pak mi došlo, že se to skutečně stalo.“

Když konečně vyhledala odborníka, namísto nabídky pomoci ji podezříval, že si přišla jen pro předpis na legální drogy. „V celé situaci jsem se cítila hrozně osamocená a rozhodla jsem se, že půjdu studovat pomáhající profesi, kde budu pomáhat dětem, jako jsem byla já. Můj osobní život byl tragédie, podvědomě jsem si hledala kluky, kteří mě