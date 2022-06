Za oponou: Jak v Sedmikráskách Věra Chytilová vedla upřímný zápas se světem i sama se sebou

Tento týden do kin vstoupily Sedmikrásky. Už 56 let starý snímek Věry Chytilové se vrací v restaurované podobě díky péči Národního filmového archivu. Jeho generální ředitel Michal Bregant v dalším díle rubriky Za oponou mluví o významu Sedmikrásek i Věry Chytilové pro českou kinematografii – a vlastně i pro celou českou společnost.

„Nikdo nic nechápe.“

„Nikdo NÁS nechápe.“

„Všechno se nám kazí na tom světě.“

„Co všechno?“

„Tak, všechno.“

„Na tom světě…“

„Víš, co? Když se všechno kazí… – tak budeme zkažené i my.“

„Správně. Vadí?“

„Nevadí.“

Měl jsem to štěstí, že jsem se celkem dvakrát nachomýtl k natáčení filmů Věry Chytilové. To první bylo krátké, ale určující: V Pařížské ulici točila scénu do filmu Hra o jablko. Jako náhodný kolemjdoucí jsem zažil, jak mezi nic netušícími chodci Chytilová silnými gesty a pokyny režíruje herce a při tom fyzicky ovládá kameramana.

Později se mi obraz režírující ženy v Pařížské ulici propojil s tím, jak