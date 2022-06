Cesta ke zvýšení koncesionářských poplatků je teď uzavřená, říká ministr Baxa

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) plánuje velké změny mediální legislativy – tzv. malou a velkou novelu. První by měla upravit volbu do Rady ČT i ČRo, jenže návrh stopla Legislativní rada vlády s tím, že je protiústavní. „Nesouhlasíme s názorem Legislativní rady vlády, která to hodnotí jako nějaký protiústavní krok,“ říká v rozhovoru pro Deník N Baxa. Na velké novele, která by měla upravovat třeba i financování veřejnoprávních médií, ještě nezačal pracovat.