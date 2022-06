Vývoj bojů: Ruské raketomety jsou děsivé, ale i děsivě nepřesné

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze středy 1. června. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Ruské raketomety jsou děsivé, ale také děsivě nepřesné. Spojené státy dodají Ukrajině čtyři raketomety HIMARS. Zdá se, že je to málo, ale časem jich pravděpodobně přibude více. Kromě toho Velká Británie poskytne své M270, což je těžší pásová verze téhož raketového systému. Níže uvedená mapa ukazuje pás ukrajinského území okupovaného Ruskem, které se ocitne v dosahu raket M31 s doletem 70 kilometrů (zašlou je Britové i Američané). Přinejmenším v polovině z nich (s výjimkou Krymu) přestanou být ruská velitelství, soustředění techniky, dělostřelectvo, raketomety, pozice protivzdušné obrany, mosty a podobně v bezpečí hluboko ve vnitrozemí.

