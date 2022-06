Nepotřebujeme charismatické herce, abychom lidi přesvědčili o očkování. Stačí podstatná informace, ukázala studie

Velkým tématem loňského roku byla důvěra lidí ve vakcíny proti covidu a snaha pochopit, proč se někteří během pandemie zdráhají nechat očkovat. Čeští ekonomové nyní přišli s významným poznatkem: ačkoliv naprostá většina lékařů očkování důvěřuje a podporuje ho, veřejnost o tom neví a má za to, že se názory lékařů štěpí zhruba napůl. Informování o velké názorové shodě mezi lékaři by přitom podle spoluautora studie, ekonoma Michala Bauera, mohlo sloužit jako „levný a dlouhodobý způsob, jak zvýšit zájem o očkování“. Zjištění publikoval prestižní vědecký časopis Nature.

Článek vyšel v aktuálním čísle jednoho z nejuznávanějších vědeckých časopisů světa. Stojí za ním vědci ze CERGE-EI, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Univerzity v Mnichově a Max Planck Institutu v Mnichově.

Pracovali v několika krocích: v rozsáhlých dotazníkových šetřeních nejprve zjišťovali názory lékařské komunity na očkování a poté povědomí veřejnosti o těchto lékařských postojích.

Dotazování z loňského února mezi deseti tisíci lékařů z celé země ve spolupráci s Českou lékařskou komorou ukázalo, že schváleným vakcínám věřilo 89 procent z nich, 90 procent se již nechalo naočkovat nebo to mělo v plánu a 96 procent lékařů by to doporučilo i svým zdravým pacientům.

„Zaměřit se na to, co si doktoři myslí, je velmi přirozené, protože z řady studií vyplývá, že lidé věří doktorům zejména ve chvílích, kdy se rozhodují o svém zdraví,“ vysvětluje Michal Bauer.

Jakmile výzkumníci viděli v datech velkou míru shody mezi lékaři, bylo jim jasné, že musí zjistit, zda o tom lidé vědí.

Jak se ukázalo, v očích veřejnosti byl obrázek o postojích lékařů jiný. V průměru si lidé mysleli, že schváleným vakcínám věří pouze 60 procent lékařů a že jen 57 procent se chce nechat