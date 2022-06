Barotseland, písčité království na jihu Afriky. Země pakoňů, „ořechů“ kešu a náčelníků, k nimž se nesmíte otočit zády

Zambijský deník Zuzany Mukumayi Filipové: Návštěvníci, kteří zavítají do země na jihu afrického kontinentu, většinou míří k proslulým Viktoriiným vodopádům nebo do jednoho z několika rozlehlých národních parků. Pokud ale někoho lákají místa, která běžný turista neuvidí‚ vydá se na západ Zambie do království Barotseland.