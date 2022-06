„Nebojím se nikoho a ničeho, jsem slušný člověk.“ Nerudová popisuje své plány v kampani i na Hradě

Na co se v rozhovoru také ptáme?

Jak velké šance si ve volbě hlavy státu dává?

Kdo jsou sponzoři její kampaně a kolik peněz má zatím k dispozici?

Jakým jménem by doplnila místo na Ústavním soudu či v čele generálního štábu?

Havel, Klaus, Zeman, Nerudová. Jak velká je podle vás šance, že tahle časová řada bude platit?

Poslední výzkumy ukazují, že 65 procent lidí by na pozici prezidenta nebo prezidentky chtělo ženu. A osmdesát procent lidí si tam ženu dovede představit, což je v postoji naší společnosti velká změna. Před třemi nebo čtyřmi lety by ta procenta byla velmi výrazně nižší.

Toto je jeden z klíčových motivů, který budete chtít v kampani akcentovat?

Kampaň určitě nejde stavět jen na tom, že je někdo žena. Nicméně to samozřejmě je o symbolech a vzorech a velká část mé motivace jako rektorky vždycky byla otvírat a vyšlapávat cestu těm, kteří jdou za mnou. Aby nemuseli čelit tomu, čemu čelím já. I tohle je pro mě velká osobní a vnitřní motivace.

Zmiňovala jste, kolik lidí by si dovedlo představit na Hradě ženu, což měřila agentura STEM/MARK. Jiná část výzkumu nicméně říká, že pro lidi je také důležitá zkušenost v politice. A to, při vší úctě, úplně nemáte. Nemůže to pro vás být limitující?

Já zkušenost s politikou mám. Být rektorem univerzity a dostat se do vrcholné akademické funkce samozřejmě politika je, i na univerzitní půdě. Obdobná jako na úrovni státu, jen jde o menší rozpočet.

Moje velká politická zkušenost je z