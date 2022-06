Návrh k pěti tisícům na dítě má díry. U střídavé péče mohou o peníze teoreticky žádat oba rodiče

Vláda schválila návrh zákona o jednorázové dávce pět tisíc korun na dítě. Text z dílny ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ale zatím vůbec neobjasnil situaci v případě dětí ve střídavé nebo společné péči rozvedených rodičů. Teoreticky totiž mohou o peníze žádat oba, tedy pokud s nimi dítě žije v době podání žádosti. Řešíme to, hájí se resort Mariana Jurečky (KDU-ČSL).

Na stránkách ministerstva se mezi otázkami a odpověďmi k příspěvku pět tisíc na dítě objevuje i tento dotaz: „Který z rodičů má nárok na příspěvek v případě, že dítě je ve střídavé péči?“

Odpověď je ovšem poněkud matoucí.

„V případě střídavé péče může žádost podat za dítě fakticky kterýkoliv z rodičů s tím, že příjmy bude prohlašovat za rodinu, se kterou dítě v době podání žádosti žije,“ stojí v elektronické brožuře.

Mohlo by se to tedy vykládat následovně: Pokud se o příspěvek skutečně bude žádat od 1. srpna, což je plán MPSV, měl by si o něj v ten den požádat rodič, který