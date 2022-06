Studio N: Zpackané dílo, nebo skvělý vtip? Kdo může za rekonstrukci orloje

Na staroměstském orloji visí nová kopie Mánesova kalendária s tvářemi, které by autor originálu nepoznal. Byla zhotovena už během rekonstrukce radnice v roce 2018, ale dosud ji nikdo veřejně nezpochybňoval. Až teď. Jak zjistil Deník N, podle odborníků jde o nezdařilé dílo, které ani za kopii označit nelze. Celé to vypadá jako vtípek jejího tvůrce. Jak je možné, že si toho čtyři roky nikdo nevšiml? A kdo za podobu národní kulturní památky nese zodpovědnost? Filip Titlbach si do Studia N pozval vedoucí kulturní rubriky Irenu Hejdovou a redaktora domácí redakce Prokopa Vodrážku.