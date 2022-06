Fiala by měl oznámit: „Milý národe, čeká nás pot, krev a slzy. Pak bude veseleji,“ radí Honzák

V politice už nikdo nikoho neposlouchá, jen po sobě všichni plivou. A jde o to, kdo doplivne dál, říká v rozhovoru s Deníkem N psychiatr Radkin Honzák. Kdo podle něj tuto disciplínu ovládá nejlépe? A co dělá s českou společností strach?

Co se z rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Co je podle Radkina Honzáka největší afrodiziakum.

V čem by se měl Petr Fiala inspirovat Winstonem Churchillem.

Proč by Ferda Mravenec nepřežil v cizích službách ani dva dny.

Zda si Miloš Zeman podle psychiatra uvědomuje, co se kolem něj děje.

Dá se říci, co teď nejvíce ovládá českou společnost?

Myslím, že to je kombinace strachu a znechucení. Nevím, jestli si pamatujete krásnou píseň Voskovce a Wericha, jak se jdou poradit Mussolini a (rakouský kancléř) Dollfuss k Diovi. Dolfuss si stěžuje: „Proč já chudák malej nejsem o kousek větší? Sotva jsem zahnal rudý, mám tu hnědé nebezpečí.“

My jsme zahnali covid a máme tu situaci s válkou na Ukrajině. Navíc začínáme pociťovat důsledky toho, že se na dva roky prakticky zastavila světová ekonomika. A ten propad bude enormní. Lidé to ještě ani nemají úplně dopočtené, ale už intuitivně vnímají, že končí výlety na Maledivy, což je tragédie.

Pro leckoho končí i výlety na Mácháč.

Ano, i na Mácháč. Já jsem včera začal psát text o tom, jak jsem zjistil, že když si koupíte teplovzdušné zařízení, ušetříte padesát tisíc. Tak já si koupím teplovzdušné zařízení, tím ušetřím padesát tisíc a ty investuju do výletu na Maledivy.

A kde na to seberu? Půjčím si, že jo. Tím pádem se evidentně dostanu do dluhové pasti. Takhle bude fungovat spousta lidí. Jestli se nezmění exekuční pravidla, bude to docela drsná záležitost.

Narodil jste se krátce před druhou světovou válkou. A v osmdesáti tří letech zažíváte válku zase.

To je vyšší střední věk. Mám kamaráda, se kterým jsem chodil na fakultu, a on občas propadá melancholii: „K čemu my tady ještě jsme?“ A já mu na to odpovídám: „Ty vole, až se to tady celý sesype a těch třicet let, co tady byl blahobyt, jaký nezažila tahle kotlina za celou svou existenci, skončí, my tady budeme na to, bychom ukázali, co všechno se dá přežít.“

My jsme přežili válku, já jsem přežil bombardování Prahy, osvobození, které bylo trošku divoké, Vítězný únor, měnovou reformu…

Sovětské tanky.

Sovětsko-ruské tanky, rozkradení státního majetku…

Obrovským životním nadhledem mi připomínáte Jiřího Stránského, který se všemu v podstatě smál. Kromě toho, když došlo na komunisty.

Ty taky nemám rád. Dodneška. I když už nejsou v Parlamentu, nemám je rád.

Komunismus rovná se totalita. Vnímáte dnes v české společnosti totalitní tendence?

Jistě. Od samého začátku. Moc je nejsilnější afrodiziakum. A ty psychopaty to vynese. Myslím, že psychopat by měl být odborný termín, protože to je termín dodnes neobsazený. Měl by být vyhrazený pro