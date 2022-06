Rusko má podle přední ruské ekonomky peníze na válku na dva tři roky, říká. Deník N získal mimořádný pohled z Moskvy

Na co jsme se mimo jiné ptali:

Co se stane, až Rusko ztratí evropský trh s plynem a ropou?

V jakých autech budou jezdit Rusové?

Kde se vzala pověstná ruská trpělivost?

Jak se rozpadá impérium?

Tento týden zastavilo Rusko dodávky plynu do Nizozemska a do Dánska. Předtím přestal plyn proudit do Bulharska, Polska, Finska… Částečně i do Německa. Jde o gesta, která mají spíš politický význam, nebo takové kroky skutečně citelně a rychle zasáhnou ruskou ekonomiku?

Nejsou to jen gesta. Tyto země odmítly platit Rusku za plyn v rublech. Gazprom tak zatím přichází přibližně o 15 procent ze všech dodávek do EU. Patnáct procent není tak málo, ale také to není pro Gazprom smrtelné. Ostatní dodávky zatím pokračují.

Až na výjimky se ruským podmínkám zatím vzepřely země, na jejichž trhu ruský plyn nemá zásadní podíl, nebo našly alternativu k ruské surovině.

Itálie bude za plyn platit v rublech, mnohé německé společnosti také (ve středu Rusko zastavilo dodávky společnosti Shell Energy Europe Limited v Německu, rovněž kvůli odmítnutí plateb v rublech, pozn. red.).

Říkáte, že tohle ruskou ekonomikou neotřese. Ale značná část Evropy se snaží v budoucnu zcela zastavit nákup energetických surovin z Ruska. Co by následovalo, pokud by se evropský energetický trh pro Rusko skutečně úplně uzavřel?

Zaprvé se to stoprocentně stane. Politická rozhodnutí už byla přijata. Otázka pouze je, jak rychle se dokážete zříct nejdříve naší ropy a nakonec i plynu.

Na plynu na nás závisíte skoro z 50 procent. Takže rychle se bez něj obejít nedokážete. S ropou to máte trochu snadnější.

A teď co my: