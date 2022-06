Návrat Pravé blondýnky: novodobé bimbos jsou na vzestupu a možná ovládnou svět. Kéž by!

Co, kdybyste někdy udělaly*i něco nečekaného, aniž byste se trápily*i tím, co na to řekne vaše okolí? Co kdybyste konečně daly*i průchod vaší touze vzít si do práce neonově růžové šaty s výstřihem? Nebo si namalovaly*i oči hodně výraznými stíny? Co kdybyste na rande konečně řekly*i, že vás nebaví Philip Glass, ale umíte všechny texty písniček Lany Del Rey? Co kdybyste jen byly*i, krásné nebo krásní, v kratších šatech, než se sluší, s delšími nehty, než se sluší, aniž byste potlačovaly*i chuť mít rády*i hezké věci, třeba porcelánové sošky pudlíků nebo postel s pelestí, která se podobá mušli? No nebylo by pak na světě lépe? A hlavně – nebylo by lépe vám samotným?

(Autorka používá v tomto odstavci schválně inkluzivní jazyk. Podle ní jde o vystižení trendu, o kterém píše, který právě inkluzivitu vyzdvihuje. Pozn. red.)

Tohle je étos novodobých bimbos generace Z. Mladých žen a queer osob, které si zakládají na tom, že si berou zpět pejorativní nálepku, která