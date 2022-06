Pointa N: Nerudová může jako žena získat body a na Ukrajině umírají dvě děti denně

Ekonomka Danuše Nerudová může být nejviditelnější ženskou kandidátkou prezidentských voleb, jen to jí ale stačit nebude. Praha hrozí vládě uzavřením centra pomoci ukrajinským uprchlíkům. Mezinárodní den dětí připomíná dětské oběti války na Ukrajině.

Hlavní události dne vybral a okomentoval Štěpán Vojtěch.

Míří na Hrad první prezidentka?

Co týden, to nový, více či méně obskurní uchazeč o Hrad. Mnozí jsou až do ohlášení kandidátských úmyslů neznámí, jiní prosluli spíše nechvalně, řada zůstává neznámá i po vyložení karet. Začíná se ale rozrůstat i hrstka potvrzených vážných zájemců. Mezi ty se včera večer zařadila i ekonomka Danuše Nerudová.

Plánovaná kandidatura bývalé rektorky Mendelovy univerzity v Brně není překvapením – její ambice byly známé dlouho dopředu, ačkoliv je navenek nepřiznávala. Že to ale myslí s bojem o Hrad vážně, naznačovaly už její aktivity z předchozích měsíců. Sestavila kolem sebe PR tým, nechala o sobě vydat rozhovorovou knihu nebo vyjížděla na debaty do krajů, čímž se lidem dostávala do bližšího povědomí.

A zdá se, že nepodcenila ani