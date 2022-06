Všechny dluhy zaplatíme, věří majitel Dedoles. Od soudu chce povolit restrukturalizaci

„Mysleli jsme si, že se nám podaří rychleji uzavřít proces vstupu nového investora do firmy. To by posílilo naši rozvahu a my jsme předpokládali, že pak by banky mohly ochotněji zvýšit firmě financování. To se nestalo, zatímco závazky nám rostly dál, prodej byl příliš pomalý na to, abychom dokázali tuto situaci odvrátit,“ vysvětluje Chrapko, který vidí restrukturalizaci jako nejlepší možnou cestu z komplikované situace a také k tomu, aby se věřitelé dostali ke svým penězům.

„Máte dvě možnosti, jak to řešit. Restrukturalizace je určitě lepší z nich, protože můžeme pokračovat v prodeji, generovat tržby a z nich hradit naše závazky, které plánujeme splatit až do výše 100 %,“ říká Chrapko.

V rozhovoru také vysvětluje: Jak to myslí s plným splacením dluhů, pokud základem restrukturalizace je odpisování dluhů.

Zda se firma změní.

Zda plánuje zůstat u tančících křečků.

Ekonomický web Index informoval, že Dedoles žádá o restrukturalizaci. Co se stalo?

Jedná se o kombinaci interních a externích faktorů, které jsem zmiňoval v našem rozhovoru přibližně před měsícem. Nastavili jsme na toto období růstový plán, ve kterém jsme počítali s tržbami kolem 150 milionů eur. Tomu jsme přizpůsobili i naše investice, zásoby a růst prodeje. Jenže trh se otočil úplně jinak, je v recesi.

Ještě horší, než když jste nedávno propustili 200 lidí?

Už tehdy jsme měli takové predikce. Ale předpokládali jsme, že se nám podaří rychleji se dohodnout s bankami a investory.

Na čem? Aby vám banky počkaly s placením?

Ne. Mysleli jsme si, že se nám podaří