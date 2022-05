Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli na šestém balíčku sankcí včetně kontroverzního embarga na ruskou ropu. Do konce roku musí skončit její dovoz po moři i dodávky ropných produktů. Finální text balíčku dostanou velvyslanci jednotlivých členských zemí k formálnímu schválení zítra, Česko v něm bude mít několik výjimek včetně dodávek jižní větví ropovodu Družba. V případě výpadku těchto dovozů navíc může postižený stát přistoupit k „mimořádným opatřením“, tedy k získávání ropy i mořskou cestou. Vysvětlujeme detaily.

Česko získalo hned několik výjimek z ropného embarga. Vysvětlujeme, co v Bruselu vyjednalo

Jaké výjimky bude mít Česko a dokdy?

Česko spolu s Maďarskem a Slovenskem může nadále přijímat dodávky z jižní větve ropovodu Družba. Teoreticky by jeho severní část mohly používat i Německo a Polsko. Tyto státy se ale zavázaly k tomu, že dovoz ruské ropy do konce roku zastaví úplně.

Dovoz ropy do EU tankery je striktně omezen koncem letošního roku. Výjimka pro jižní část ropovodu Družba je sice „časově omezená“, její konec ale není určen. Už dříve se ale lídři unijních zemí shodli na odstřižení od ruských fosilních zdrojů nejpozději do roku 2027, zatím to ale není nijak právně závazné.

Premiéři a prezidenti by se podle nizozemského premiéra Marka Rutteho měli zároveň k jednání o zmíněné výjimce vrátit už na příštím, červnovém summitu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ale jen řekla, že to bude „co nejdříve“. Stejná formulace se dostala i do závěrů summitu.

„Platí závazek, že se státy budou zbavovat závislosti na ruské ropě. Budeme se snažit nahradit ji co nejrychleji ze všech zdrojů, které přicházejí,“ řekl k tomu Fiala.

Pro Česko je v tomto klíčové