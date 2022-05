Česku načas zůstane přístup k levnější ruské ropě. Pomůže to s cenami benzínu?

Po uvalení embarga na ruské uhlí se členské země EU shodly na dalším významném kroku – v průběhu noci na úterý oznámily, že skončí s odběrem ruské ropy. Důvodem je válka na Ukrajině, ukončení odběru suroviny má zvýšit finanční tlak na Kreml. Jako první má skončit doprava ropy do Evropy tankery. Dodávky skrze ropovody dále poběží, i ty by se ale měly časem vypnout.

„Ke konci roku se prakticky zastaví okolo 90 procent ropných importů z Ruska do EU,“ napsala na Twitteru předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Embargo na ropu z Ruska bylo dlouhou dobu označováno za „schůdnější“ variantu než zastavení plynu, na kterém je Evropa závislá ve větší míře.

Kromě zastavení ropných tankerů, které do Evropy dováží asi dvě třetiny celkového množství ruské ropy, se embargo dotkne také ropovodů. Konkrétně by se do konce roku měla uzavřít severní větev ropovodu Družba, kterou proudí ropa do Německa a Polska. Naopak jižní větev, na kterou se spoléhají Maďarsko, Slovensko a Česko, dále poteče.

Embargo rozdělí Evropu na dvě části. Jedna bude muset najít nové odběratele, druhá bude dále spoléhat na ropu z Ruska a vyrábět z ní naftu a benzín. Rusko přitom teď na trzích nabízí svou ropu se slevou. Například Česko ale surovinu odebírá i z jiných než ruských zdrojů. Cena severomořské ropy Brent se po oznámení embarga dostala se k úrovni 120 dolarů za barel. Podle analytiků se tak nedá očekávat, že by ceny