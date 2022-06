Terapeut: Děti si na internetu samy určují diagnózu, jsou z nich profesionální pacienti

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Jaké pocity ventilují děti před psychoterapeutem?

Co nutí děti se sebepoškozovat?

Proč počet psychicky nemocných malých pacientů stoupá?

Proč se rodiče a děti odcizují?

Jste psychoterapeut pro dospělé. Jak se u vás jako klienti ocitly děti?

To, co se teď v posledních dvou, dvou a půl letech odehrává, vytvořilo obrovský tlak na celou společnost. A děti to odnášejí nejvíc, protože my už jsme na rozdíl od nich schopni ty stavy nějakým způsobem překonávat. Přišli za mnou jedni rodiče s tím, že vědí, jak pracuji, a požádali mě o pomoc: mají třináctiletou dceru, která to teď nezvládá a nemohou ji nikde umístit. Problém totiž je, že v naší zemi je absolutní nedostatek dětských psychologů a psychiatrů. Ten strašný podstav si lidé ani neumějí představit. V minulosti se to nějak dalo pytlíkovat, ale teď je takový nárůst psychických potíží dětí, že máme velký problém.

Jelikož nemají kam dceru umístit, přikývl jsem s tím, že jsem těm rodičům vysvětlil: Nejsem dětský psycholog, ale samozřejmě to můžeme zkusit. A kdyby tady to dítě cítilo nějakou podporu, dohodneme se na přechodnou dobu, než se dostane do normální péče. A skončilo to tak, že