Protiválečné postoje nebo pomoc Ukrajině. Studenti z Ruska a Běloruska na ČVUT budou dokazovat svou motivaci

České vysoké učení technické bude u studentů z Ruska a Běloruska, kteří navštěvují strategické obory, zkoumat motivaci k dalšímu působení v Česku a na škole. Pokud chtějí pokračovat, musí o to požádat. Přiložit mohou i motivační dopis, kde vyjádří svůj postoj k Rusku nebo dokážou, že pomáhají Ukrajině a návrat do vlasti by je mohl ohrozit. Kvůli sankcím zavádějí speciální pravidla i další technické školy, kontrolují například témata závěrečných prací.