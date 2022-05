Vývoj bojů: Ukrajinci nečekaně udeřili u Chersonu, vybrali si jednu z nejzranitelnějších ruských linií

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z neděle 29. května. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Ukrajinci zaútočili na jihu – co sledují a kam se dostali: Ukrajinská armáda má ve zvyku informovat o svých útocích jen opatrně a výjimku nedělá ani tentokrát. V sobotu však oficiálně oznámila, že začal protiútok v Chersonské oblasti. Konkrétně severně od jejího centra.

Cherson byl prvním velkým ukrajinským městem, které Rusové získali krátce po začátku bojů. Zdálo se, že z něj velmi rychle postoupí k západněji položenému Mykolajivu a poté k Oděse. Jenže ukrajinská obrana vydržela a Rusy zatlačila blíže k Chersonu. Nyní útočí na jiném důležitém místě, čímž kazí Rusům plány – přibližně v polovině cesty mezi Chersonem a Kryvým Rihem.

Jak je ve válce zvykem, narážejí na sebe dvě verze příběhu. Ruská je o zmařeném ukrajinském útoku, druhá o úspěšné ofenzivě. Pravděpodobněji se v této chvíli jeví druhá. Na mapě Institutu pro studium války ji ukazuje modrý výběžek znázorňující průlom do ruské obrany severovýchodně od Snihurivky, která je přímo uprostřed mapy.

Southern Axis Update:

Reporting by #Russian and #Ukrainian sources indicates that Ukrainian troops likely conducted a counter-offensive south of the village of Davydiv Brid and east of the Inhulets River on May 28.https://t.co/6iR9GZNwQi pic.twitter.com/IOiNRmlFvP

— ISW (@TheStudyofWar) May 29, 2022